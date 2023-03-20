Президент Чехии сделал заявление в контексте будущего контрнаступления ВСУ и помощи Запада

Президент Чехии Петр Павел считает, украинская армия будет иметь только одну попытку контрнаступления. Для новых крупных операций на фронте у Запада может не хватить ресурсов для ВСУ.

"Я бы никогда не поощрял Украину отказаться от части своей территории, идти на уступки. Если украинцы когда-нибудь решат это сделать, то это будет только их решение. Мы не должны подталкивать Киев ни в одном направлении, не должны поощрять их идти на уступки или сражаться до последнего солдата. Мы можем поддерживать украинцев, насколько это возможно, но мы не можем давать им планы на будущее. Мы можем только предоставить им свою помощь".

"Если цель – освободить всю территорию, то давайте дадим им все необходимое. Хотя, конечно, есть ограничения. С украинской стороны тоже есть ограничения, потому что человеческие ресурсы, например, не безграничны. Так же и западная помощь имеет пределы. Мы должны быть реалистами, признать, что в следующем году в США будут выборы. Мы видим из предыдущих избирательных кампаний в США, что общественность и политики больше сосредотачиваются на внутренних вопросах во время этих кампаний".

"Если в предстоящей кампании и есть важная глобальная тема, то она связана не с Европой, а с американско-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи может снизиться в следующем году. А когда упадет интерес Америки, многие европейские страны сделают то же самое".

"Контрнаступление ВСУ должно произойти в течение нескольких месяцев. Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы будет крайне трудно поддерживать нынешний уровень помощи. Усталость от войны – это не только истощение человеческих ресурсов и техники, разрушение инфраструктуры в Украине, но и усталость у стран, которые оказывают помощь. Многие страны, многие политики ожидают какого-то прогресса в этом году. Я думаю, что у Украины будет только одна попытка осуществить большое контрнаступление. Поэтому, если она решит начать большое контрнаступление и потерпит неудачу, будет чрезвычайно сложно получить финансирование для следующего".