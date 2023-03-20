В ГУР сообщили о ликвидации организатора пыточной на Херсонщине
"Справедливое возмездие"
ГУР
Организатор пыточной в Херсонской области Сергей Москаленко был на днях ликвидирован на временно оккупированной территории, об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) в своем Telegram-канале.
Предатель 1978 г. р. был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации он пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали нечеловеческие пытки.
"ГУР МО Украины напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".
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