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В разведке Британии считают, что Авдеевка близка к повторению сценария Бахмута – в ВСУ отреагировали на заявление

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Тактический анализ ситуации

В разведке Британии считают, что Авдеевка близка к повторению сценария Бахмута – в ВСУ отреагировали на заявление

Defence Intelligence

Новина українською

В течение последних трех недель российские войска медленно продвигаются вокруг удерживаемого Украиной города Авдеевка на Донбассе, который находится к северу от Донецка, сообщает британская разведка. Российская операция в основном осуществляется 1-м армейским корпусом ДНР. Местные военнослужащие хорошо знают местность.

Авдеевка находится на линии фронта конфликта на Донбассе с 2014 года; сейчас город в значительной степени разрушен. Обширный комплекс Авдеевского коксохимического завода, вероятно, будет рассматриваться как ключевая территория, особенно хорошо защищаемая в ходе боев.

Тактически, ситуация похожа на ситуацию в более крупном городе Бахмут, расположенном дальше на север. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии снабжения на западе находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению.

Руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский подтвердил данную информацию в эфире национального телемарафона:

"Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении. За минувшие сутки враг потерял около трех рот личного состава. Штурмы Авдеевки являются однотипными и предсказуемыми – враг атакует с одной и той же посадки. В последние три дня оккупанты используют последние резервы, которые имеют".

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Бахмут
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twitter.com/DefenceHQ

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