В Киеве официально сократили комендантский час – известно, когда новые правила вступят в силу

Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в городе Киеве с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00 ежедневно.

"Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры для улучшения жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице".

Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа. Выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.