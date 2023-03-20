Австралия поставляет украинской армии дроны из картона
Около сотни в месяц
Фото из открытых источников
Австралийская компания SYPAQ регулярно поставляет в Украину около сотни картонных дронов. ВСУ используют их для доставки боеприпасов и медикаментов на линию фронта, а также для выполнения разведывательных полетов.
Кроме того, беспилотники могут сбрасывать на позиции противника небольшие взрывные устройства. Дроны поставляются в Украину в виде плоских листов сверхпрочного картона, из которых можно легко и быстро собрать летательные аппараты. Чтобы они не размокли от дождя и снега, производитель покрывает картон воском.
Дроны SYPAQ можно запускать вручную или с помощью катапульты. Их грузоподъемность в зависимости от модели составляет от 3 до 5 кг. Картонные БПЛА могут находиться в полете до трех часов и преодолевать расстояния от 40 до 120 км. В зоне боевых действий в Украине австралийские беспилотники совершили уже 60 вылетов.
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