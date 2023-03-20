Следком РФ возбудил дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина
На России своя атмосфера
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, издавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РИА-Новости.
СК РФ уверяет, что "преследование" (ордер на арест. -Ред.) президента России и детского омбудсмена судом якобы носит заведомо незаконный характер, так как "оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".
Как сообщил главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный.
Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II
Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.
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