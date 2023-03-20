Следком РФ возбудил дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, издавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА-Новости.

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СК РФ уверяет, что "преследование" (ордер на арест. -Ред.) президента России и детского омбудсмена судом якобы носит заведомо незаконный характер, так как "оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Как сообщил главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина – пожизненный.

Напомним, 17 марта 2023 года Палата досудебного производства II выдала ордера на арест Путина и Львово-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путина и Львову-Белову подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило минимум с 24 февраля 2022 года.