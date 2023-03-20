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ВСУ: Пригожин ежедневно теряет 500-800 вагнеровцев. Основная задача для него - где их хоронить

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Заявления прокремлевского лжеца не стоит принимать за чистую монету

ВСУ: Пригожин ежедневно теряет 500-800 вагнеровцев. Основная задача для него - где их хоронить

россми

Новина українською

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ежедневно теряет 500-800 своих бойцов, поэтому на его заявления, что к маю он наберет еще 30 тысяч боевиков, можно не обращать внимания.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день основная задача Пригожина - где хоронить его бойцов-вагнеровцев. У него каждый день погибает от 500 до 800 человек. И уже возник вопрос с погребением. Поэтому то, чем хвастается Пригожин (что он планирует набрать до мая 30 тысяч человек. - Ред.), вообще не стоит принимать во внимание. Это обычный промосковский лжец", - сказал Дмитрашковский.

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В статье: война с россией
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