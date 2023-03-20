Екатерина Усик: Из нашего дома в Ворзеле орки украли бойлер. Генератор вытащили, но не смогли включить

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказала о том, что их дом в Ворзеле пострадал во время российской оккупации.

"Дом в Ворзеле – это отдельная история. Этот дом претерпел орков. И это, конечно, значительно ухудшило его состояние.

Из нашего дома орки украли бойлер. Генератор остался чудом – орки его вытащили, но им не хватило клепки в голове его включить. Подумали, что он сломлен и оставили, когда бежали оттуда.

Сейчас там живет украинская семья с маленьким ребенком, который из-за войны потерял свое жилье – в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд.

Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенку полтора года", – сказала Усик.