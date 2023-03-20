Путин – на встрече с Си Цзиньпином: С уважением относимся к "мирному плану Китая" и открыты к переговорам

Диктатор Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия открыта для "переговорного процесса по конфликту в Украине". Об этом сообщает "Интерфакс".

"Вы также знаете, что мы открыты всегда для переговорного процесса", – сказал Путин Си Цзиньпину.

"Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и вашу инициативу ("мирный план Китая". – Ред.)", – добавил российский диктатор.

По словам Путина, Россия относится к предложениям КНР "безусловно, с уважением".

Напомним, 20 марта в Кремле началась встреча российского диктатора Путина и главы КНР Си Цзиньпина.