США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 350 млн долларов
В него входят боеприпасы, катера и многое другое
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов.
Об этом сообщает "
"Сегодня, в соответствии с делегированием полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов", - отмечается в заявлении госсекретаря США.
Новый пакет военной помощи включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.
"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнул Блинкен.
Напомним, о последнем пакете военной помощи в размере 400 миллионов долларов США до этого объявили 3 марта.
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