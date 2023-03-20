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Федерация фехтования Украины будет бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне и белорусы

Общие новости
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Официальное заявление Федерации фехтования Украины

Федерация фехтования Украины будет бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне и белорусы

nffu.org.ua

Новина українською

Президиум Федерации фехтования Украины провел заседание, на котором было принято решение, что украинские спортсмены не будут выходить на поединки с российскими и белорусскими спортсменами и будут бойкотировать турниры, в которых они будут участвовать.

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"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов из других стран.

Президиумом принято решение создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которых будет предпринята попытка вернуть российских и белорусских спортсменов.

Кроме того, также были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) от 10 марта 2023 года о возвращении представителей РФ и РБ в международные соревнования под эгидой FIE", - говорится в официальном заявлении Федерации фехтования Украины.

Напомним, что ранее Международная федерация фехтования позволила соперничать россиянам и белорусам на турнирах. Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года.

Квалификация на ОИ-2024 будет проходить с апреля 2023 по апрель 2024 года. Украина может не квалифицироваться в Париж-2024, если будет бойкотировать квалификационные турниры.

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В статье: война с россией Олимпиада-2024
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Комментарии (2)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.03.2023 в 22:17
Можливо краще їхати на ці змагання і зривати їх на місці активними протестами, так щоб інші федерації бачили, що їх чекає. Бо бойкот, це трохи як подарунок для організаторів. Для них "немає українців, отже немає проблем"
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kalan-86 (Анкара)
20.03.2023 в 21:58
Абсолютно правильне рішення.
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