Федерация фехтования Украины будет бойкотировать соревнования, где будут выступать россияне и белорусы
Официальное заявление Федерации фехтования Украины
nffu.org.ua
Президиум Федерации фехтования Украины провел заседание, на котором было принято решение, что украинские спортсмены не будут выходить на поединки с российскими и белорусскими спортсменами и будут бойкотировать турниры, в которых они будут участвовать.
"Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней с непосредственно российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов из других стран.
Президиумом принято решение создать рабочую группу, которая определит конкретный план и содержание активных действий украинских спортсменов и тренеров на ближайших соревнованиях, на которых будет предпринята попытка вернуть российских и белорусских спортсменов.
Кроме того, также были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) от 10 марта 2023 года о возвращении представителей РФ и РБ в международные соревнования под эгидой FIE", - говорится в официальном заявлении Федерации фехтования Украины.
Напомним, что ранее Международная федерация фехтования позволила соперничать россиянам и белорусам на турнирах. Решение вступит в силу во второй половине апреля 2023 года.
Квалификация на ОИ-2024 будет проходить с апреля 2023 по апрель 2024 года. Украина может не квалифицироваться в Париж-2024, если будет бойкотировать квалификационные турниры.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто будет готовить Рух к ближайшим матчам
- Сборная Украины отправилась в Англию
- "Он великолепен". Экс-игрок Арсенала оценил влияние Зинченко на игру канониров
- Украинские бойцы с дрона уничтожили российский танк Т-90М Прорыв. ВИДЕО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
Новости по теме
- 18:36 Украинские Международная федерация фехтования допустила спортсменов РФ и РБ к соревнованиям
- 17:58 Украинские Украинские олимпийские федерации (кроме тенниса) согласовали обращение к МОК об отстранении россиян и белорусов
- 16:26 Украинские Сборная Украины по боксу не будет участвовать в ЧМ из-за допуска к соревнованиям россиян и белорусов