В оккупированном Джанкое атака дронов. Слышно порядка десятка взрывов - ВИДЕО

Во временно оккупированном Джанкое (АРК) сообщают о серии взрывов.

В местных пабликах сообщают о порядка 10 взрывах. Оккупационные власти традиционно говорят о работе ПВО.

Судя по звуку на видео, было очень похоже на атаку беспилотников. В частности, работа двигателей аппаратов очень напоминает звук работы иранских "шахедов".

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Взрывы были слышны в районе аэродрома, ж/д вокзала и других районах города.

В городе также частично пропал свет.