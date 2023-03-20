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В оккупированном Джанкое атака дронов. Слышно порядка десятка взрывов - ВИДЕО

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В оккупированном Джанкое неспокойная ночь

В оккупированном Джанкое атака дронов. Слышно порядка десятка взрывов - ВИДЕО

Новина українською

Во временно оккупированном Джанкое (АРК) сообщают о серии взрывов.

В местных пабликах сообщают о порядка 10 взрывах. Оккупационные власти традиционно говорят о работе ПВО.

Судя по звуку на видео, было очень похоже на атаку беспилотников. В частности, работа двигателей аппаратов очень напоминает звук работы иранских "шахедов".

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Взрывы были слышны в районе аэродрома, ж/д вокзала и других районах города.

В городе также частично пропал свет.

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В статье: война с россией
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