В оккупированном Джанкое атака дронов. Слышно порядка десятка взрывов - ВИДЕО
В оккупированном Джанкое неспокойная ночь
Во временно оккупированном Джанкое (АРК) сообщают о серии взрывов.
В местных пабликах сообщают о порядка 10 взрывах. Оккупационные власти традиционно говорят о работе ПВО.
Судя по звуку на видео, было очень похоже на атаку беспилотников. В частности, работа двигателей аппаратов очень напоминает звук работы иранских "шахедов".
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Взрывы были слышны в районе аэродрома, ж/д вокзала и других районах города.
В городе также частично пропал свет.
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