В Минобороны раскрыли, кто возглавляет оборону Бахмута

В Министерстве обороны сообщили, что обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Александр Пивненко.

Кроме того, сообщает Маляр, руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут - это командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

Также частью восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.