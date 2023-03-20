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В Минобороны раскрыли, кто возглавляет оборону Бахмута

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Город продолжает стоять

В Минобороны раскрыли, кто возглавляет оборону Бахмута

Getty Images_

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В Министерстве обороны сообщили, что обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Александр Пивненко.

Кроме того, сообщает Маляр, руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут - это командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.

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Также частью восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На этой неделе заканчивается второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум двух. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", - сказала Маляр.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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