В Минобороны раскрыли, кто возглавляет оборону Бахмута
Город продолжает стоять
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В Министерстве обороны сообщили, что обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
По ее словам, непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги 93-й бригады полковник Павел Палиса и комбриг 3-й бригады Национальной гвардии полковник Александр Пивненко.
Кроме того, сообщает Маляр, руководитель обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут - это командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский.
Также частью восточного фронта руководит командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"На этой неделе заканчивается второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум двух. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", - сказала Маляр.
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