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На фоне принятого решения о боеприпасах для Украины в ЕС могут увеличить Европейский фонд мира

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Еще на 3,5 млрд евро

На фоне принятого решения о боеприпасах для Украины в ЕС могут увеличить Европейский фонд мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского Союза договорился рассмотреть возможность увеличения Европейского фонда мира еще на 3,5 млрд евро. Из этого фонда, в частности, выплачиваются компенсации странам ЕС, которые передают Украине боеприпасы.

Об этом Боррель сообщил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза и дополнительного заседания с привлечением министров обороны Евросоюза, как сообщают украинские СМИ.

"Я не говорю, что Совет ЕС уже согласился увеличить фонд, но рассмотреть это дальнейшее увеличение является первым шагом для этого".

Боррель напомнил, что Совет Евросоюза одобрил план по передаче Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующего года, который предусматривает использование собственных запасов, финансирование Европейского фонда мира и заказ в индустрии.

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Ранее в марте Совет ЕС объявил, что принял решение об увеличении финансового потолка Европейского фонда мира почти до 8 млрд евро (в текущих ценах) до 2027 года, чтобы иметь возможность покрывать дополнительные потребности в финансах.

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В статье: война с россией Европейский союз Жозеп Боррель
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