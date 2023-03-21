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"Это невозможно". В СНБО опровергли информацию о 100 тысячах погибших украинских военных

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Ранее об этом писали в американском Politico

"Это невозможно". В СНБО опровергли информацию о 100 тысячах погибших украинских военных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству "Интерфакс-Украина" опроверг информацию о 100 тысячах погибших военных ВСУ, которую ранее обнародовали в американском Politico.

"Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч это абсолютно не соответствует действительности".

По его словам, соотношение потерь сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ. Данилов отметил, что после войны 2014-го года украинские воины знали, как воевать, а Россия – нет, поэтому на многих направлениях у них были большие потери.

Комментируя ситуацию в Бахмуте, секретарь СНБО отметил, что ВСУ сорвали россиянам уже третий план наступления, из-за чего "оккупанты не могут двигаться дальше и бросают в город своих людей, как в котел".

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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Источник:
interfax.com.ua

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