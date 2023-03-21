  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Китайские СМИ: Си Цзиньпин прямо намекнул Путину о необходимости деэскалации в Украине
В тренде

Китайские СМИ: Си Цзиньпин прямо намекнул Путину о необходимости деэскалации в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Сказал, что любой конфликт в итоге завершается переговорами

Китайские СМИ: Си Цзиньпин прямо намекнул Путину о необходимости деэскалации в Украине

Getty Images_

Новина українською

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Путиным затронул тему необходимости деэскалации в Украине и мирных переговоров. Политики провели "подробный и откровенный обмен мнениями". Об этом по итогам встречи сообщило китайское государственное агентство "Синьхуа".

В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что в отношении Украины "растет количество голосов за мир и рациональность". Большинство стран поддерживают снижение напряженности, выступают за мирные переговоры, они против "подливания масла в огонь".

При этом лидер Китая заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию "украинской проблемы".

Читайте такжеСоветник Залужного: Си Цзиньпин видит ошибки Путина, он не захочет присоединиться к идиотам

По теме
yellow-arrow
"Это невозможно". В СНБО опровергли информацию о 100 тысячах погибших украинских военных
yellow-arrow
На фоне принятого решения о боеприпасах для Украины в ЕС могут увеличить Европейский фонд мира
yellow-arrow
Более 50 единиц техники и около тысячи оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 20 марта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Си Цзиньпин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
english.news.cn

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде