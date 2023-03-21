Китайские СМИ: Си Цзиньпин прямо намекнул Путину о необходимости деэскалации в Украине
Сказал, что любой конфликт в итоге завершается переговорами
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Путиным затронул тему необходимости деэскалации в Украине и мирных переговоров. Политики провели "подробный и откровенный обмен мнениями". Об этом по итогам встречи сообщило китайское государственное агентство "Синьхуа".
В частности, Си Цзиньпин подчеркнул, что в отношении Украины "растет количество голосов за мир и рациональность". Большинство стран поддерживают снижение напряженности, выступают за мирные переговоры, они против "подливания масла в огонь".
При этом лидер Китая заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию "украинской проблемы".
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