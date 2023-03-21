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Оккупанты, пожаловавшись на "атаку дронов", ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации

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Бавовна пришла в гости

Оккупанты, пожаловавшись на "атаку дронов", ввели в Джанкое режим чрезвычайной ситуации

Фото: Виктор Димитров

Новина українською

Оккупационные власти временно захваченного Крыма заявили о якобы атаке беспилотников с украинской стороны. В Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Оккупанты заявили, что беспилотники, которые якобы были сбиты над Джанкоем в ночь на 21 марта, "были начинены шрапнелью и взрывчаткой". По словам советника так называемого "главы Крыма" Олега Крючкова, один дрон якобы был сбит над техникумом в Джанкое, другие – якобы над жилыми районами. Железная дорога и инфраструктура якобы не повреждены, и поезда курсируют по расписанию.

Следственный комитет РФ утром 21 марта заявил, что сейчас расследует обстоятельства случившегося. Там указывают, что, по предварительным данным, "обломки БПЛА повредили домовладения и магазин, один человек ранен".

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В статье: война с россией
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Источник:
риа

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