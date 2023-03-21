"Дипломатическое прикрытие преступлений РФ в Украине". В Белом доме высказались о визит Си в Москву

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина к путину в Москву свидетельствует о намерении Пекина предоставить "дипломатическое прикрытие" зверствам, которые российские оккупанты совершают в Украине. Китай показал, что не намерен осуждать преступления РФ.

"То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента путина, свидетельствует о том, что Китай не чувствует ответственности за привлечение Кремля к ответу за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать эти же преступления".

По мнению Блинкена, т. н. мирный план Китая позволил бы России сохранить свои достижения на поле боя.