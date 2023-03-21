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В ОК Юг оценили ракетную угрозу для Украины и высказались о взрывах в Джанкое

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В ОК Юг оценили ракетную угрозу для Украины и высказались о взрывах в Джанкое

Телемарафон

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По состоянию на 21 марта в Черном море группировка российской федерации состоит из восьми кораблей. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Ни одного ракетоносителя нет на службе – они все находятся в пунктах базирования. Очевидно, в ожидании того, что до них не доедет", – отметила Гуменюк, намекая на свежую "бавовну" в Джанкое временно оккупированного Крыма.

"Если вспомнить карту временно оккупированного Крыма, в частности, железнодорожного сообщения, это узловая станция. В начале полномасштабного вторжения речь шла о том, что поражение логистики будет основным средством воздействия на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас указан курс четко для того, чтобы было понимание, что по железной дороге уже почти необходимо выезжать".

Она добавила, что определенный запас "Калибров" у россиян, конечно, есть, поэтому ракетная опасность остается высокой.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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