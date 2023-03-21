Олаф Шольц дал свой прогноз относительно продолжительности войны в Украине
Долгосрочная ставка
welt.de
Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает, что война РФ против Украины не закончится в ближайшее время. Он предостерег от подобных ожиданий, отметив, что страна и ее партнеры должны быть готовы к этому. Своей мыслью политик поделился во время дискуссии 20 марта, организованной газетой Rheinische Post в фойе музея К21 в Дюссельдорфе.
"Мы должны готовиться к факту, что это займет длительное время. Даже после завершения боевых действий все не вернется к норме сразу. Но мы также не должны прекращать работу над тем, чтобы война закончилась".
Он также заявил, что Россия не может диктовать условия для мира, подчеркнув, что Украина должна иметь возможность защитить свою целостность и независимость.
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