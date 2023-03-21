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ГУР – о скрытой мобилизации РФ, приезде Си в Москву и судорожных действиях оккупантов в Крыму

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ГУР – о скрытой мобилизации РФ, приезде Си в Москву и судорожных действиях оккупантов в Крыму

ГУР

Новина українською

Российские оккупационные войска не только стягивают во временно оккупированный Крым свою военную технику, но и строят на полуострове новые укрепления. Об этом и не только в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Мы видим траншеи, рвы, видим бетонные конструкции, другие элементы, которые свидетельствуют о том, что враг боится. Враг осознает, что освобождение полуострова неизбежно, и пытается таким образом себя подбадривать, но это картинка для широкой общественности".

По данным украинской разведки, оккупационные "власти" Крыма и командование российских военных сейчас активно вывозят свои семьи с полуострова. Кроме того, они распродают свое имущество, которым обзавелись за время оккупации Крыма. В ГУР говорят, что они не хотят рисковать своими родными.

"Понятно, что когда мы говорим о визите китайского лидера в Россию – это визит сильной страны к режиму, который терпит геополитическое поражение и находится в тупике. Россия уже меньше будет становиться субъектом и все больше будет становиться зависимой, а режим Путина будет ослабевать".

"В рамках скрытой мобилизации ежемесячно россиянам удается около 20 тысяч человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – напоследок отметил Юсов.

Он также сообщил, что на территории России не хватает тренировочных баз для того, чтобы готовить будущих оккупантов. Для этого россияне отправляют "мобиков" на полигоны в Беларусь. По словам Юсова, моральное состояние мобилизованных очень низкое, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" оккупантов на фронте.

"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет".

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В статье: война с россией ГУР Андрей Юсов
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