Европейский Союз перевел Украине очередной транш в 1,5 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Твиттере:

"Сегодня мы выплатили еще €1,5 млрд Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать, защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины".

Today we disbursed another €1.5 billion to Ukraine.



Our support helps keep Ukraine running, while defending itself.



And puts Ukraine firmly on its EU path by supporting reforms - good governance and financial stability, for example.



Together we’re writing Ukraine’s ???????? future pic.twitter.com/O3HJn0JrRF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2023

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского Союза договорился рассмотреть возможность увеличения Европейского фонда мира еще на 3,5 млрд евро.