  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Европейский Союз перевел Украине очередной транш в 1,5 млрд евро
В тренде

Европейский Союз перевел Украине очередной транш в 1,5 млрд евро

Общие новости
(2 голосов)

#StandWithUkraine

Европейский Союз перевел Украине очередной транш в 1,5 млрд евро

Урсула фон дер Ляйєн у Твіттері

Новина українською

Европейский Союз перевел Украине очередной транш в 1,5 млрд евро. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Твиттере:

"Сегодня мы выплатили еще €1,5 млрд Украине. Наша поддержка помогает Украине функционировать, защищаясь. Она также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем европейское будущее Украины".

Напомним, ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского Союза договорился рассмотреть возможность увеличения Европейского фонда мира еще на 3,5 млрд евро.

Читайте такжеНАТО и ЕС подписали обновленную декларацию – учтены российские угрозы, заявлена поддержка Украины

По теме
yellow-arrow
В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО
yellow-arrow
25-летний воспитанник Динамо воюет за Украину
yellow-arrow
США стремятся ускорить поставки танков Abrams для ВСУ – Кирби
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Европейский союз Урсула фон дер Ляйен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде