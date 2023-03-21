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В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО

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В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщил госсекретарь Золтан Ковач, ответственный за международную коммуникацию и отношения в Венгрии, Будапешт признал решение МУС относительно ордера на арест диктатора Путина и не желает комментировать это. Напомним, ранее о наложении Венгрией вето на заявление ЕС писало издание Bloomberg.

"Однако, если Высокий представитель или любая страна-член ЕС захочет сделать заявление, то Венгрия не будет возражать".

Относительно "бесправия венгерского меньшинства в Украине", министр Сийярто заявил, что обратился к Жозепу Боррелю, верховному представителю ЕС по иностранным делам, с просьбой, чтобы тот, когда речь идет о возможных переговорах о вступлении Украины в ЕС, "дал понять Киеву, что уважение к национальным правам является одной из самых фундаментальных европейских ценностей", и что "права венгерской национальной общины должны быть в приоритете".

Он назвал "неприемлемым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ на Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября, когда 1300 школ и детских садов в Венгрии приняли украинских учеников-беженцев. Министр заявил, что перспективы Украины в ЕС будут в значительной степени определяться тем, будет ли Украина уважать права венгерского национального меньшинства и восстановит ли она права, которыми они пользовались до 2015 года.

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В статье: война с россией Петер Сийярто
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Источник:
abouthungary.hu

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