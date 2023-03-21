В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО

Как сообщил госсекретарь Золтан Ковач, ответственный за международную коммуникацию и отношения в Венгрии, Будапешт признал решение МУС относительно ордера на арест диктатора Путина и не желает комментировать это. Напомним, ранее о наложении Венгрией вето на заявление ЕС писало издание Bloomberg.

"Однако, если Высокий представитель или любая страна-член ЕС захочет сделать заявление, то Венгрия не будет возражать".

On the fake news that Hungary "vetoed" the EU position regarding ICC arrest warrant against Vladimir Putin: Hungary acknowledged the decision of ICC and does not wish to comment on it in any way. However, should the High Representative or any Member State wish to issue a… https://t.co/tctQkZLe08 — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 21, 2023

Относительно "бесправия венгерского меньшинства в Украине", министр Сийярто заявил, что обратился к Жозепу Боррелю, верховному представителю ЕС по иностранным делам, с просьбой, чтобы тот, когда речь идет о возможных переговорах о вступлении Украины в ЕС, "дал понять Киеву, что уважение к национальным правам является одной из самых фундаментальных европейских ценностей", и что "права венгерской национальной общины должны быть в приоритете".

Он назвал "неприемлемым" то, что 99 венгерских начальных и средних школ на Закарпатье оказались под угрозой закрытия с 1 сентября, когда 1300 школ и детских садов в Венгрии приняли украинских учеников-беженцев. Министр заявил, что перспективы Украины в ЕС будут в значительной степени определяться тем, будет ли Украина уважать права венгерского национального меньшинства и восстановит ли она права, которыми они пользовались до 2015 года.