В Венгрии говорят, что не накладывали вето на ордер для Путина. Также Будапешт назвал условие для вступления Украины в ЕС и НАТО

Как сообщил госсекретарь Золтан Ковач, ответственный за международную коммуникацию и отношения в Венгрии, Будапешт признал решение МУС относительно ордера на арест диктатора Путина и не желает комментировать это. Напомним, ранее о наложении Венгрией вето на заявление ЕС писало издание Bloomberg.

On the fake news that Hungary "vetoed" the EU position regarding ICC arrest warrant against Vladimir Putin: Hungary acknowledged the decision of ICC and does not wish to comment on it in any way. However, should the High Representative or any Member State wish to issue a… https://t.co/tctQkZLe08