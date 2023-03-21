Китай: Мы не поставляем оружие в Украину - это все США
В министерстве иностранных дел Китая традиционно заявили, что их страна "стремится к миру" и свалили вину на США
Getty Images / Global Images Ukraine
На вопрос, использует ли Россия китайские боеприпасы в войне против Украины, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во время брифинга заявил, что его страна "стремится к миру" и возложил вину на США. Об этом сообщает Ліга.нет.
"Именно США, а не Китай, поставляют оружие на места сражений в Украине", – сказал он, добавив, что Китай "всегда стоит на стороне мира".
Журналисты озвучили данные от источников Белого дома за 17 марта 2023 года, где якобы подтвердилось использование китайских боеприпасов армией РФ.
Ван Вэньбина спросили, действительно ли Китай поставляет России боеприпасы, однако он не стал прямо отвечать на вопрос и привычно заявил, что это все США "раздувают огонь" войны, когда дают Украине вооружение.
"Китай занимает объективную и справедливую позицию в украинском вопросе. Все, что мы сделали, сводится к поддержке переговоров о мире", – добавил он.
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