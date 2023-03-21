Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном

Великобритания будет поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны Великой Братании, баронессы Аннабель Голди.

"Помимо основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды имеют высокую эффективность при поражении танков и бронетехники", - рассказала Голди.

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Как пишут СМИ, вероятнее всего, речь идет о снарядах L26 (CHARM 1) или L27A1 (CHARM 3). L-26 – это удлиненный бронебойный снаряд из обедненного урана, используемый вместе с металлическими зарядами в гильзе L14A1 или L14A2. L27A1 также имеет в своем составе обедненный уран, но имеет большее отношение длины к диаметру и считается гораздо более эффективным. Используется вместе с металлическим зарядом в гильзе L16A1.

Такие снаряды способны поражать все типы российских танков, независимо от степени защиты – уровень бронепробивания составляет до 700 мм.

Напомним, в январе правительство Великобритании пообещало передать Украине свои основные танки Challenger 2. Украина должна получить их к лету.