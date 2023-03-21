НОК Украины: В случае допуска россиян и белорусов, все члены исполкома МОК должны нести персональную ответственность за все последствия решения

НОК Украины сообщил, что направил президентам и генеральным секретарям Национальных олимпийских комитетов, а также международных федераций по олимпийским видам спорта письмо о недопуске россиян и белорусов на международные турниры.

Украина призвала всех к объединению для продления Рекомендации Исполкома МОК от 28.02.2022 об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях.

"В частности, в письме указано о том, что "интересы организаторов спортивных соревнований по поводу их бесперебойного проведения и общая цель обеспечения безопасности всех участников (как участников, так и общественности) являются законной недискриминационной мерой, которая имеет преимущество над правом российских и белорусских спортсменов участвовать в таких соревнованиях".

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Изложенный правовой анализ ситуации основывается на судебной практике Арбитражного спортивного суда и Европейского суда по правам человека, который дает право говорить, что "доклад специальных докладчиков ООН, послуживший основой для пересмотра позиции МОК, не учел по крайней мере соответствующую судебную практику CAС и ЕСПЧ, проигнорировал неабсолютный характер привлеченных прав и обстоятельств, сложившихся в результате российской агрессии против Украины. Поэтому неприемлемо, чтобы фрагментированные и необоснованные выводы специальных докладчиков ООН служили основанием для дальнейшего решения МОК", - говорится в письме.

Украина в очередной раз призвала мировое спортивное сообщество продлить ранее определенные ограничения по отношению к представителям стран-агрессорок к международным соревнованиям. Однако, если Исполнительный комитет МОК решит разрешить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, все члены Исполкома МОК должны взять на себя персональную ответственность за все последствия такого решения, включая ответственность за безопасность всех спортсменов-участников и общественности и восстановление глобального мира", – говорится в заявлении НОК Украины.