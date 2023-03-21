Зеленский: Приглашаем Китай к диалогу, ожидаем ответ

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая.

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Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Цензор.НЕТ.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем к диалогу, ожидаем ответ", - заявил президент.

Как сообщалось, до сих пор нет конкретики, состоится ли разговор между Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином, который находится в Москве с официальным визитом.