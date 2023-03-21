  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Приглашаем Китай к диалогу, ожидаем ответ
В тренде

Зеленский: Приглашаем Китай к диалогу, ожидаем ответ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Президент заявил, что Украина передали Китая свою формулу мира

Зеленский: Приглашаем Китай к диалогу, ожидаем ответ

Getty Images_

Новина українською

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая.

Читайте такжеFT: После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины

Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, передает Цензор.НЕТ.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем к диалогу, ожидаем ответ", - заявил президент.

Как сообщалось, до сих пор нет конкретики, состоится ли разговор между Зеленским и главой КНР Си Цзиньпином, который находится в Москве с официальным визитом.

По теме
yellow-arrow
Арбитр Петрова: В Новой Каховке люди, которые сначала шли на проукраинский митинг, потом уже здоровались с российскими военными "Привет, братан"
yellow-arrow
Россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП
yellow-arrow
Михайличенко - о поражении Шахтера Фейеноорду: Есть такой жаргон у футболистов – "мертвые"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде