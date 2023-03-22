Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2023 U-19

Два украинских арбитра будут работать в составе интернациональных бригад на мартовских матчах элитного раунда отбора Евро-2023 (U-19) в группе 4, которые пройдут в португальских городах Барселуш и Брага.

22 марта на игре Чехия - Хорватия главным арбитром выступит Алексей Деревинский, а одним из его помощников на линиях - Александр Беркут.

25 марта на поединке Португалия - Чехия обязанности лайнсмена будет исполнять Александр Беркут, а четвертого арбитра - Алексей Деревинский.

28 марта на матче Швеция - Чехия Алексей Деревинский снова будет главным рефери, а Александр Беркут - его помощником.