  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2023 U-19
В тренде

Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2023 U-19

Общие новости
(1 голосов)

Деревинский и Беркут получили свои назначения

Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2023 U-19

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Два украинских арбитра будут работать в составе интернациональных бригад на мартовских матчах элитного раунда отбора Евро-2023 (U-19) в группе 4, которые пройдут в португальских городах Барселуш и Брага.

22 марта на игре Чехия - Хорватия главным арбитром выступит Алексей Деревинский, а одним из его помощников на линиях - Александр Беркут.

25 марта на поединке Португалия - Чехия обязанности лайнсмена будет исполнять Александр Беркут, а четвертого арбитра - Алексей Деревинский.

28 марта на матче Швеция - Чехия Алексей Деревинский снова будет главным рефери, а Александр Беркут - его помощником.

По теме
yellow-arrow
В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА на флот
yellow-arrow
На Киевщине дроны РФ попали в общежития и лицей: есть погибшие, под завалами находятся люди
yellow-arrow
В результате атаки БПЛА есть жертвы на Киевщине. В Часовом Яру враг убил супружескую пару
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Деревинский УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде