Украинские арбитры будут работать на матчах отбора Евро-2023 U-19
Деревинский и Беркут получили свои назначения
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Два украинских арбитра будут работать в составе интернациональных бригад на мартовских матчах элитного раунда отбора Евро-2023 (U-19) в группе 4, которые пройдут в португальских городах Барселуш и Брага.
22 марта на игре Чехия - Хорватия главным арбитром выступит Алексей Деревинский, а одним из его помощников на линиях - Александр Беркут.
25 марта на поединке Португалия - Чехия обязанности лайнсмена будет исполнять Александр Беркут, а четвертого арбитра - Алексей Деревинский.
28 марта на матче Швеция - Чехия Алексей Деревинский снова будет главным рефери, а Александр Беркут - его помощником.
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