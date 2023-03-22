  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Генштабе обновили цифры потерь оккупантов и рассказали о результатах отражения ночной атаки РФ
В тренде

В Генштабе обновили цифры потерь оккупантов и рассказали о результатах отражения ночной атаки РФ

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Было много дронов

В Генштабе обновили цифры потерь оккупантов и рассказали о результатах отражения ночной атаки РФ

25 ОПДБр ДШВ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 167490 (+920) человек ликвидировано,
  • танков – 3557 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 6887 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 2589 (+3) ед,
  • РСЗО – 509 (+2) ед,
  • средства ПВО – 272 (+2) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),
  • крылатые ракеты – 909 (+2),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5434 (+6) ед,
  • специальная техника – 270 (+4).

Данные уточняются. Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом было уничтожено нашими защитниками.

По окончательно обработанной информации в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около 8 вражеских БПЛА типа "Шахед-136". Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашей ПВО, уточнили в КГВА.

Ночью о взрывах и работе ПВО сообщали на Киевщине, Житомирщине и Хмельницком.

По теме
yellow-arrow
В Севастополе прогремели взрывы, оккупанты заявили об атаке БПЛА на флот
yellow-arrow
На Киевщине дроны РФ попали в общежития и лицей: есть погибшие, под завалами находятся люди
yellow-arrow
В результате атаки БПЛА есть жертвы на Киевщине. В Часовом Яру враг убил супружескую пару
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде