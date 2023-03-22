В Генштабе обновили цифры потерь оккупантов и рассказали о результатах отражения ночной атаки РФ
Было много дронов
25 ОПДБр ДШВ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 167490 (+920) человек ликвидировано,
- танков – 3557 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 6887 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2589 (+3) ед,
- РСЗО – 509 (+2) ед,
- средства ПВО – 272 (+2) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),
- крылатые ракеты – 909 (+2),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5434 (+6) ед,
- специальная техника – 270 (+4).
Данные уточняются. Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом было уничтожено нашими защитниками.
По окончательно обработанной информации в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около 8 вражеских БПЛА типа "Шахед-136". Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашей ПВО, уточнили в КГВА.
Ночью о взрывах и работе ПВО сообщали на Киевщине, Житомирщине и Хмельницком.
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