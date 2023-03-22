В Генштабе обновили цифры потерь оккупантов и рассказали о результатах отражения ночной атаки РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 167490 (+920) человек ликвидировано,

танков – 3557 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 6887 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2589 (+3) ед,

РСЗО – 509 (+2) ед,

средства ПВО – 272 (+2) ед,

самолетов – 305 (+0) ед,

вертолетов – 290 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2183 (+16),

крылатые ракеты – 909 (+2),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5434 (+6) ед,

специальная техника – 270 (+4).

Данные уточняются. Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины. Так, этой ночью, 22 марта, противник нанес очередной массированный авиационный удар БпЛА "Шахед-136". По предварительной информации, 16 дронов из 21 запущенного врагом было уничтожено нашими защитниками.

По окончательно обработанной информации в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около 8 вражеских БПЛА типа "Шахед-136". Все барражирующие боеприпасы были успешно уничтожены силами нашей ПВО, уточнили в КГВА.

Ночью о взрывах и работе ПВО сообщали на Киевщине, Житомирщине и Хмельницком.