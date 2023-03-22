Генштаб: ВСУ за сутки отбили более сотни атак на востоке, россияне продолжают наступление на Бахмут

Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, не оставляет намерений по полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Противник ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняется. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

За минувшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам.

Высшее руководство республики Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации, предоставляет свою инфраструктуру для подготовки подразделений противника. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, наши защитники сбили 15 вражеских БпЛА различных типов, а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.