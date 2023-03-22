МВФ принял важное решение о помощи для Украины. Также новый пакет для Киева уже готовит Япония

Власти Украины и менеджмент Международного валютного фонда достигли договоренности на уровне персонала относительно новой 4-летней программы расширенного финансирования на общую сумму около 15,6 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ.

Программа направлена на поддержку Украины в сфере фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также на поддержку постепенного экономического восстановления. Также программа должна способствовать долгосрочному росту в контексте послевоенного восстановления и пути Украины в ЕС. Отмечается, что соглашение еще должен согласовать Совет директоров МВФ, это должно произойти в ближайшие недели.

В то же время стало известно, что Япония решила выделить 30 млн долларов на поставку нелетального вооружения в Украину и намерена направить еще 470 млн долларов на восстановление украинской энергетики. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр Японии Фумио Кишида на пресс-конференции с президентом Украины в Киеве. Помощь Японии в области восстановления с 24 февраля 2022 года достигла уже более 7 млрд долларов.