В Белом доме заявили, что ближайшие недели в войне будут критическими – возможно новое наступление РФ
Но США поддержат Украину
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В Белом доме не исключают, что в Кремле решатся на попытку еще одного наступления на Украину и, возможно, "на многих других направлениях". Ближайшие недели будут "критическими" в российско-украинской войне. Это озвучил официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 марта, как сообщает CNN.
"Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была к этому готова, и могла проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе на свой выбор".
"Бахмут? На дворе 21 марта, а город до сих пор не захвачен россиянами. Украинцы сражаются очень храбро в очень жестокой битве. Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что президент Зеленский имеет все необходимое, где бы он ни решил воевать. Это означает разведданные. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Это то, на чем мы будем сосредоточены".
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