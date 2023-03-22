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ПВО Patriot и танки Abrams прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось

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В случае с ЗРК – все благодаря таланту ВСУ, а с танками – из-за решения США

ПВО Patriot и танки Abrams прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США поставят Украине системы ПВО Patriot и танки Abrams быстрее, чем планировалось изначально, об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей министерства обороны США.

Обучение первой группы украинских военнослужащих (среди которых мужчины и женщины в возрасте от 19 до 67 лет) на системах ЗРК Patriot завершится в ближайшие дни. Затем они переедут в Европу для дополнительного обучения на двух системах Patriot – одной американской и одной, созданной немцами и нидерландцами. ПВО должны передать Украине в ближайшие недели. Генерал Шейн Морган отметил:

"Украинские военные поражают, они очень быстро учатся. Благодаря их обширным знаниям в области ПВО и опыту работы в зоне боевых действий им было легче, хотя это никогда не было легко – усвоить концепцию эксплуатации и обслуживания системы Patriot".

CNN констатирует, что объявление об ускорении развертывания Patriot появилось вскоре после того, как стало известно, что США ускорят время доставки танков Abrams в Украину.

По информации СМИ, американцы сначала планируют отправить в Киев более старый вариант танка Abrams M1-A1. Таким образом, танки смогут доехать в Украину уже осенью 2023 года. Напомним, изначально сообщалось, что Abrams поступят в арсенал ВСУ через год-два. Версия А1 имеет не слишком современную защиту, аналоговую (нецифровую) систему связи и 105-мм нарезную пушку (не 120-мм).

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В статье: война с россией Patriot Abrams
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Источник:
apnews.com

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