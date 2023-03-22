Президент Украины посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины. Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий.

"Донецкая область. Передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Имею честь сегодня быть здесь и наградить наших героев. Пожать руку и поблагодарить за защиту суверенитета нашего государства. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою за Украину! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за нашу независимость!"

Президент вручил военнослужащим государственные награды. В частности, орден "Золотая Звезда" получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он участвует в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянец Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении.