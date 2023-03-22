Глава МИД Австрии: Думать, что РФ больше не будет и мы сможем во всем отделиться, – это бред
"Россия останется второй по величине ядерной державой в мире"
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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Россия всегда будет оставаться важной для Европы. Об этом он сказал в интервью Reuters.
"Думать, что России больше не будет и мы сможем отделиться от нее во всех сферах, – это бред. Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. РФ останется нашим крупнейшим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире".
"Давайте будем реалистами. 91% западных компаний все еще находится в России и делает то, что разумно: выжидание, сдерживание. В России есть достаточно американских банков, один из них с названием Bank of America".
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