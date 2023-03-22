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Названо количество жертв и пострадавших после попадания ракеты РФ в многоэтажку в Запорожье

Общие новости
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Среди них – дети

Названо количество жертв и пострадавших после попадания ракеты РФ в многоэтажку в Запорожье

Куртєв телеграм-канал

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Сегодня, 22 марта, российская армия средь бела дня атаковали Запорожье. Под обстрел оккупантов попали два девятиэтажных дома с мирными людьми.

На данный момент известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находится в тяжелом состоянии, семеро – в состоянии средней тяжести). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения. Информация о масштабах разрушения уточняется, как отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники социальной защиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров. Развернута палатка от городского совета и коммунальные автобусы.

Обновлено в 14:00. К сожалению, один пострадавший человек, который находился в тяжелом состоянии, погиб. По обновленной информации, сейчас в больницах находится 25 человек. 3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком (из них двое детей).

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В статье: война с россией Анатолий Куртев
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Источник:
t.me/kurtievofficial

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