В Британии высказались о передаче Украине снарядов с обедненным ураном и контрнаступлении ВСУ на Бахмутском направлении

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивает на отсутствии ядерной эскалации в войне в Украине в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном. Ранее РФ заявила, что будет "реагировать на такие шаги от британцев".

Обедненный уран – это отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Этот материал используется в вооружении, поскольку с ним легче пробивать броню. Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники, в частности, в танках M1 Abrams, и в бронебойных снарядах.

В то же время сообщается, что в последние дни украинские войска начали локальное контрнаступление к западу от города Бахмут Донецкой области. Это, вероятно, уменьшит давление на маршрут для поставок Н-32, как отмечает британская разведка. Бои продолжаются вокруг центра города, а украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга. Однако существует реальная возможность того, что российский штурм города теряет тот ограниченный импульс, который он приобрел, частично из-за того, что некоторые подразделения МО РФ были передислоцированы в другие сектора.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/MXnbbMKdKA



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/21nhXFioD8