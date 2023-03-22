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В Британии высказались о передаче Украине снарядов с обедненным ураном и контрнаступлении ВСУ на Бахмутском направлении

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Ядерной эскалации нет

В Британии высказались о передаче Украине снарядов с обедненным ураном и контрнаступлении ВСУ на Бахмутском направлении

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивает на отсутствии ядерной эскалации в войне в Украине в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном. Ранее РФ заявила, что будет "реагировать на такие шаги от британцев".

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите".

Обедненный уран – это отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Этот материал используется в вооружении, поскольку с ним легче пробивать броню. Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники, в частности, в танках M1 Abrams, и в бронебойных снарядах.

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В то же время сообщается, что в последние дни украинские войска начали локальное контрнаступление к западу от города Бахмут Донецкой области. Это, вероятно, уменьшит давление на маршрут для поставок Н-32, как отмечает британская разведка. Бои продолжаются вокруг центра города, а украинская оборона остается под угрозой окружения с севера и юга. Однако существует реальная возможность того, что российский штурм города теряет тот ограниченный импульс, который он приобрел, частично из-за того, что некоторые подразделения МО РФ были передислоцированы в другие сектора.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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Источник:
news.sky.com

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