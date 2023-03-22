Число погибших после удара по общежитиям в Ржищеве возросло
Ужасный день
Фото: ДСНС України / Автор невідомий
Число жертв от удара по общежитиям в Ржищеве Киевской области увеличилось. По информации пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого в комментарии для издания "Бабель", на данный момент известно минимум о семи погибших.
Также известно о девяти раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы, так что информация может обновляться.
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