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Число погибших после удара по общежитиям в Ржищеве возросло

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Ужасный день

Число погибших после удара по общежитиям в Ржищеве возросло

Фото: ДСНС України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Число жертв от удара по общежитиям в Ржищеве Киевской области увеличилось. По информации пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого в комментарии для издания "Бабель", на данный момент известно минимум о семи погибших.

Также известно о девяти раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы, так что информация может обновляться.

Сегодня утром Россия атаковала трехэтажный учебный корпус профессионального лицея и два пятиэтажных общежития. Частично разрушены 4 и 5 этажи. По состоянию на 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв. На месте происшествия привлечены 111 человек и 28 ед. техники

Напомним, что сегодня днем россияне ударили по жилой многоэтажке в Запорожье.

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В статье: война с россией
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