Число погибших после удара по общежитиям в Ржищеве возросло

Число жертв от удара по общежитиям в Ржищеве Киевской области увеличилось. По информации пресс-офицера ГСЧС Александра Хорунжого в комментарии для издания "Бабель", на данный момент известно минимум о семи погибших.

Также известно о девяти раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы, так что информация может обновляться.

Сегодня утром Россия атаковала трехэтажный учебный корпус профессионального лицея и два пятиэтажных общежития. Частично разрушены 4 и 5 этажи. По состоянию на 06:50 пожар был ликвидирован на площади 330 кв. На месте происшествия привлечены 111 человек и 28 ед. техники