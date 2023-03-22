Вероятно, РСЗО. В Воздушных силах рассказали, чем Россия ударила по жилому кварталу Запорожья
По предварительным данным, удар был нанесен из Торнадо С
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По предварительной информации, по Запорожью 22 марта российские оккупанты ударили из реактивной артиллерии.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Надо понимать, что Запорожье это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
Это - реактивная артиллерия, она летит очень быстро: от пуска до попадания секунды фактически (поэтому воздушная тревога включается в момент удара или после него -ред.). Если есть у наших Сил обороны возможность оповестить, что будет работать реактивная или ствольная артиллерия, то это безусловно делается. Если такой возможности нет, нет разведданных, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые (осуществляются) по жилым кварталам городов", - сказал Игнат.
Спикер Воздушных сил отметил, что угроза артиллерийских обстрелов оккупантами для прифронтовых городов существует постоянно.
По данным офиса генпрокурора, около 12:00 российские военные выпустили по Запорожью 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Предварительно пострадали более 20 человек, среди них трое детей.
Напомним, что под обстрел оккупантов 22 марта
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