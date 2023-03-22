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Белорусская теннисистка Соболенко: Российские и белорусские спортсмены украинцам ничего не сделали

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Арина Соболенко сообщила, что столкнулась с "ненавистью" в раздевалке

Белорусская теннисистка Соболенко: Российские и белорусские спортсмены украинцам ничего не сделали

фото из свободных источников

Новина українською

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила, что столкнулась с "ненавистью" в раздевалке, но надеется, что напряженность в отношениях с украинскими игроками со временем спадет.

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"Мне было очень, очень тяжело, потому что я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке. Конечно, в Instagram много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с этим не сталкивалась. Мне было очень тяжело понять, что есть так много людей, которые действительно ненавидят меня без причины. Я имею в виду, я же ничего не делала.

У меня были некоторые, не то чтобы драки, но у меня были какие-то странные разговоры, не с девушками, а с членами их команды. Это был тяжелый период. Мне было плохо, как будто я что-то сделала, и все еще не так хорошо в раздевалке с некоторыми украинскими девушками. Но потом я поняла, что это не моя вина, и я не сделала им ничего плохого. И я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены украинцам ничего не сделали.

[Конфликт] на самом деле не со всеми, я все еще общаюсь с некоторыми украинками, но есть некоторые девушки, которые очень агрессивны по отношению к нам. Так что я просто держусь от них подальше", – сказала Соболенко.

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Напомним, что в Индиан-Уэллс Соболенко заявила, что у нее был конфликт с тренером украинки Леси Цуренко Никитой Власовым. Цуренко должна была сыграть с Соболенко, но снялась перед матчем.

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В статье: Арина Соболенко
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Источник:
France24

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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
22.03.2023 в 19:45
Так і пукін з лукашем особисто нікого не вбили -чому їх всі ненавидять ? Як дістали ці що нє сдєлалі нічєго плахого і нє панімают за чьто їх нєнавідят
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0
Prideman (Lviv)
22.03.2023 в 19:33
От власне що нічого не зробили. Відомі спортсмени це публічні люди, а ви ведете себе так, ніби Вам роти позашивали і Ви сліпі
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.03.2023 в 18:55
Ще одна курка... А що ви зробили, щоб не було цієї ненависті??? Їй навіть в голову не приходить, що мовчання - такий же злочин, як і вбивства іншими вашими "громадянами" українців.. Тьху..
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