Сидорчук - об обстрелах Запорожья: Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит
Оккупанты снова обстреляли родной город капитана Динамо
Фото из телеграм-каналов
Хавбек сборной Украины и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал
"Это не мой двор.
Но это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Есть какое-то опустошение и нежелание понимать, что подобное происходит в разных городах Украины. Каждый день.
Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожог, остающийся после подката на сухом поле. Еще один подкат и он кровит. И так снова, снова и снова.
Нежелание понимать это есть, но оно минутное. Потому что нужно воспринимать реальность и реагировать на нее", – заявил Сидорчук.
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