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Сидорчук - об обстрелах Запорожья: Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит

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Оккупанты снова обстреляли родной город капитана Динамо

Сидорчук - об обстрелах Запорожья: Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит

Фото из телеграм-каналов

Новина українською

Хавбек сборной Украины и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук прокомментировал ракетный обстрел российскими оккупантами родного Запорожья.

"Это не мой двор.

Но это мой родной город, моя родная страна. Слов нет. Есть какое-то опустошение и нежелание понимать, что подобное происходит в разных городах Украины. Каждый день.

Это как рана на не заживающем теле, а только с каждым разом все сильнее болит и становится больше. Как ожог, остающийся после подката на сухом поле. Еще один подкат и он кровит. И так снова, снова и снова.

Нежелание понимать это есть, но оно минутное. Потому что нужно воспринимать реальность и реагировать на нее", – заявил Сидорчук.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) война с россией
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