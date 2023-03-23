Медведев продолжает пугать мир "ядерным апокалипсисом"
Очередное обострение
фото из свободных источников
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта возросла, а поставки оружия в Украину приближают "ядерный апокалипсис".
Фрагмент интервью Медведева пропагандистам он выложил в Telegram.
"Прошла ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис
У меня сложилось ощущение, что они до определенного времени не верили и не видели степень решимости России, ее президента или Верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли быть, если бы они в декабре подписали с нами документ", - сказал Медведев.
Вероятно, Медведев имел в виду соглашение, которое предлагала РФ в декабре 2021 года о "нерасширении НАТО" и "отодвижении" границ Альянса к ситуации по состоянию на 1997 год.
Последний раз вопрос российских ядерных угроз поднимался в феврале в связи с решением Москвы выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Недавно российский диктатор Владимир Путин раскритиковал план Британии предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, ложно заявив, что речь идет об оружии с "ядерным компонентом".
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