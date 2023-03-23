ВСУ круглосуточно отбивают атаки россиян в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино
О ситуации на фронте от Генштаба Вооруженных сил Украины
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 23 марта, сообщает, что за минувшие сутки подразделениями Сил обороны Украины отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.
На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Билогоровка и Верхнекамянское.
На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники, говорится в сводке. Украинские защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в районах Бахмута, Богдановки и Предтечино (восточная окраина Костянтиновки).
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа - успеха не имел.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонительные действия. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено.
Также Генштаб сообщил, что за минувшие сутки россияне нанесли 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Оккупанты использовали 21 БпЛА типа Шахед-136 из Брянской области российской федерации, 16 из этих дронов сбиты. В результате ударов вражеских БПЛА есть погибшие и раненные среди гражданских. Также захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под ракетный удар попало Запорожье, ракеты попали в жилой многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые.
Украинская авиация в течение среды нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.
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