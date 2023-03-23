Во временно оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв – есть детали инцидента

Мэр Мелитополя Иван Федоров на своем Telegram-канале в 6:46 по киевскому времени сообщил о громком взрыве во временно оккупированном городе. Через час после этого он предоставил больше подробностей об инциденте:

"После утреннего взрыва в пока оккупированном Мелитополе орки не на шутку засуетились. Согнали фейковую "полицию" и спасателей на улицу Ивана Алексеева – возле пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство".

"Сообщили о пострадавшем "полицейском". Наверняка дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов". Паника начинается, русня".