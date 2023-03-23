Ярмоленко: Без слез тяжело смотреть на деоккупированную Черниговщину

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, был ли он уже на родной для него Черниговщине после деоккупации.

"Да, я был. Не в самом Чернигове, а в области, где проживает моя бабушка и откуда родом мои родители. Я ездил туда.

Сложно на это смотреть: свет отключают, по дороге Киев-Чернигов разбомбленные заправки и дома. Трудно на это смотреть, потому что когда ты приезжал в последний раз, все было классно: город и область расцветали, все было хорошо. А сейчас без слез на это тяжело смотреть", – сказал Ярмоленко в эфире "Телебачення Торонто".