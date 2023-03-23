Ярмоленко: Без слез тяжело смотреть на деоккупированную Черниговщину
Футболист рассказал о своем визите в родную область
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, был ли он уже на родной для него Черниговщине после деоккупации.
"Да, я был. Не в самом Чернигове, а в области, где проживает моя бабушка и откуда родом мои родители. Я ездил туда.
Сложно на это смотреть: свет отключают, по дороге Киев-Чернигов разбомбленные заправки и дома. Трудно на это смотреть, потому что когда ты приезжал в последний раз, все было классно: город и область расцветали, все было хорошо. А сейчас без слез на это тяжело смотреть", – сказал Ярмоленко в эфире "Телебачення Торонто".
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