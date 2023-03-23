  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
В тренде

ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"

Общие новости
(1 голосов)

Его убили на следующий день после дня рождения

ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"

Новина українською

21 марта российские СМИ сообщили, что в Суздальском районе похоронили ликвидированного возле Херсона бывшего майора воздушно-десантных войск армии РФ Николая Подойницына с позывным «Сумрак».

ВСУ его ликвидировали еще 28 февраля, а 27 февраля ему исполнилось 47 лет.

Известно, что Подойницын был уволен из армии за употребление наркотиков, но на войну с Украиной пошел добровольцем и воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Интересно, что сестра этого оккупанта в интервью российским СМИ заявила, что Подойницын прошел две чеченские кампании, а также был на Майдане и в Сирии. Правда, она не уточнила, на каком именно Майдане и в каком статусе.

Однако следует отметить, что в Украине неоднократно звучали предположения, что участие в расстрелах митингующих против режима Януковича в феврале 2014 года принимали российские спецназовцы. На сайте Миротворца есть сведения, что Подойницын был внештатным сотрудником Генерального штаба российской армии.

ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан" - изображение 1
По теме
yellow-arrow
В Ржищеве завершили разбор завалов общежития, количество погибших возросло
yellow-arrow
Генштаб: РФ перебросила в Украину неподготовленных срочников из Южной Осетии
yellow-arrow
Сырский: Вагнеровцы выдыхаются – совсем скоро ВСУ воспользуются этой возможностью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
23.03.2023 в 10:24
Ну а хто ж чинив вбивства на майдані? Тут сумнів немає
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде