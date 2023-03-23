ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"
Его убили на следующий день после дня рождения
21 марта российские СМИ сообщили, что в Суздальском районе похоронили ликвидированного возле Херсона бывшего майора воздушно-десантных войск армии РФ Николая Подойницына с позывным «Сумрак».
ВСУ его ликвидировали еще 28 февраля, а 27 февраля ему исполнилось 47 лет.
Известно, что Подойницын был уволен из армии за употребление наркотиков, но на войну с Украиной пошел добровольцем и воевал в составе ЧВК «Вагнер».
Интересно, что сестра этого оккупанта в интервью российским СМИ заявила, что Подойницын прошел две чеченские кампании, а также был на Майдане и в Сирии. Правда, она не уточнила, на каком именно Майдане и в каком статусе.
Однако следует отметить, что в Украине неоднократно звучали предположения, что участие в расстрелах митингующих против режима Януковича в феврале 2014 года принимали российские спецназовцы. На сайте Миротворца есть сведения, что Подойницын был внештатным сотрудником Генерального штаба российской армии.
Популярное сейчас
- "Разворачивают батарею быстрее наших". В США отметили большие успехи украинцев в освоении Patriot
- За сутки уничтожены 87 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Италия - Англия: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
- НОК Украины: В случае допуска россиян и белорусов, все члены исполкома МОК должны нести персональную ответственность за все последствия решения
- Ирина Морозюк побаловала своих поклонников серией фото в стиле ню. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
Новости по теме
- 00:41 Украинские Авианаводчики и курсы выживания для авиаторов. Игнат уточнил, чему украинские летчики учились во Франции
- 00:07 Украинские Медведев продолжает пугать мир "ядерным апокалипсисом"
- 23:50 Украинские Зеленский: Каждый российский убийца должен понимать: ордер - это лучшее, что может с ним произойти