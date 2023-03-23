ВСУ ликвидировали российского майора-десантника. Его сестра заявила, что он "прошел Майдан"

21 марта российские СМИ сообщили, что в Суздальском районе похоронили ликвидированного возле Херсона бывшего майора воздушно-десантных войск армии РФ Николая Подойницына с позывным «Сумрак».

ВСУ его ликвидировали еще 28 февраля, а 27 февраля ему исполнилось 47 лет.

Известно, что Подойницын был уволен из армии за употребление наркотиков, но на войну с Украиной пошел добровольцем и воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Интересно, что сестра этого оккупанта в интервью российским СМИ заявила, что Подойницын прошел две чеченские кампании, а также был на Майдане и в Сирии. Правда, она не уточнила, на каком именно Майдане и в каком статусе.

Однако следует отметить, что в Украине неоднократно звучали предположения, что участие в расстрелах митингующих против режима Януковича в феврале 2014 года принимали российские спецназовцы. На сайте Миротворца есть сведения, что Подойницын был внештатным сотрудником Генерального штаба российской армии.