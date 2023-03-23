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В Ржищеве завершили разбор завалов общежития, количество погибших возросло

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22 марта РФ ударила дронами

В Ржищеве завершили разбор завалов общежития, количество погибших возросло

ДСНС

Новина українською

В ночь на 23 марта спасатели завершили разбор завалов на территории Ржищевского профессионального лицея в Киевской области. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По словам главы Национальной полиции Киевщины Андрея Небитова, погибшая – комендантка помещения, в которое попал дрон.

"В Ржищеве спасатели и полицейские работали фактически всю ночь. И уже около двух часов ночи, к сожалению, мы нашли последнее тело человека, о котором не было информации после попадания Шахедов по этим зданиям. Это комендантка этого помещения, она погибла и стала, подчеркиваю, девятой жертвой этой российской террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры, объекты учебного фонда Украины".

В ночь на 22 марта россия атаковала Украину дронами. В городе Ржищев были разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

Читайте такжеНа Киевщине дроны РФ попали в общежития и лицей: есть погибшие, под завалами находятся люди

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В статье: война с россией
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