В ГУР рассказали, сколько еще РФ сможет вести войну, о большом наступлении врага и запасах его оружия

Заместитель начальника Главного Управления Разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий дал большое интервью РБК-Украина. UA-Футбол приводит самые интересные тезисы из комментария представителя ГУР.

"На конец года они могли производить по 20-30 крылатых ракет "Калибр" и "Х-101" ежемесячно. С "Искандерами" у них значительно хуже ситуация. Нам известно, что россияне намерены удвоить объемы производства всех этих ракет. Но главное их препятствие – это санкции. Именно в этих ракетах большая доля иностранных компонентов. Если санкции будут соблюдаться, если за ними будет строгий контроль, то эти планы враг не сможет воплотить. У россиян, по нашим подсчетам, осталось 15% от тех объемов ракет, что были до начала войны".

"Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок. Как раз удары по нефтебазам подтвердили то, что они будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий".

"Большое наступление – это была больше российская пропаганда и переоценка своих возможностей. Где то большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них остались одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют возможностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции".

"Административно они все ввели: три смены, семидневную рабочую неделю и тому подобное. Сейчас они в основном сосредоточены на проведении ремонтов, восстановлении техники, на снятии с хранения вооружения и приведении его в порядок. Это все старая техника, разработки еще Советского союза. Но главное – у них нет массового производства нового вооружения, потому что не хватает мощностей и иностранных комплектующих".

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше".

"Шахеды? По нашим подсчетам, у них еще есть запас из тех партий, которые они получали в конце прошлого года и в начале этого. У них, вероятно, осталось еще около 200 единиц "шахедов". Но они их не используют так массово, как раньше. Это подтверждает то, что у них нет большого запаса – они экономят. Они получают их партиями 250-300 штук. На сегодня россияне использовали примерно 800 единиц. Однако мы знаем, что они будут пытаться наладить свое производство этих дронов. Мы четко понимаем, где они планируют это делать и как".

"Военная помощь России от Китая? Это может зависеть от результатов визита Си Цзиньпиня. Но официальная позиция Китая сейчас заключается в том, что никакого вооружения, к тому же – тяжелого, России поставляться не будет. Надеемся, что они будут придерживаться этой позиции. Что касается Северной Кореи, то есть много информации, например, по боеприпасам, но она требует проверки. Однако следует понимать, что для такого количества войск, которое есть у России, поставка сотни или тысячи единиц боеприпасов – это не так критично и не говорит о значительной поддержке".