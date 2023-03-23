"Не хватает воображения, что можно сделать дальше". Президент Чехии – о поддержке Украины в 2024-м

Президент Чехии Петр Павел, который ранее успел заявить, что Украина будет иметь всего один шанс провести успешное контрнаступление, предположил, что в 2024 году поддержка для Киева от союзников будет значительно слабее. Об этом пишет издание Süddeutsche Zeitung, цитируя Павела.

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это означает для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться. Если поддержка США уменьшится, поддержка со стороны ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать. Этот год является решающим для развития войны. В 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет начинать большие и сложные операции".

Он добавил, что сейчас западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы она могла занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ. По словам Павела, Чехия уже предоставила Украине все, что могла. Он еще видит определенные возможности в сфере противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых Чехия имеет производственные мощности. Однако с таким производством может возникнуть проблема из-за нехватки рабочих рук и нынешнего низкого уровня безработицы, намекнув на то, что помочь могли бы рабочие из Украины.

"Решение Германии предоставить Украине танки Leopard 2 открыло двери для всех других стран. Для успешного наступления украинцам сейчас нужны танки, бронемашины, артиллерия, средства противовоздушной обороны и много-много боеприпасов. Также помогут истребители МиГ-29, которые перейдут из Польши и Словакии в Украину. Каждый самолет имеет значение. Но мне не хватает воображения в контексте того, что мы можем сделать дальше".

Отметим, что в бюджете США на 2024 год сохранится поддержка Украины в области безопасности, экономики, энергетики и гуманитарной сфере. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в комитете Сената по ассигнованиям по проекту бюджета США на 2024 год.