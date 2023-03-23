Бразильский волшебник того Металлиста. Сегодня отмечает юбилей Клейтон Шавьер
Был лидером харьковчан
Getty Images / Global Images Ukraine
Клейтон Рибейру Шавьер родился 23 марта 1983 года в Бразилии. Сегодня экс-игроку "Металлиста" исполняется 40 лет.
Шавьер выступал за "ССА Масейо", "Интернасьонал", "Палмейрас", также ранее он защищал цвета нескольких не таких популярных в своей стране клубов.
С 2010-го по 2015-й год атакующий полузащитник выступал за "Металлист". В Харькове футболист провел 4 полных сезона, стал вице-чемпионом Украины и членом бомбардирского клуба Максима Шацких (59 голов). Шавьер занимает шестое место в списке бомбардиров клуба. Также бразилец был капитаном команды.
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